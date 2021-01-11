İstanbul toplu taşıma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? 20 yaş altı otobüse binebilir mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da yeni bir karar daha alındı. Alınan karara göre bazı yaş gruplarının toplu taşıma araçlarını kullanması yasak olacak. Peki İstanbul toplu taşıma yasağı ne zaman?
İSTANBUL TOPLU TAŞIMA YASAĞI NE ZAMAN?
İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca corona virüs salgınına yönelik bir tedbir daha alındı.
İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.
Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.
SON TARİH 15 OCAK
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.