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    • 11.01.2021 16:38
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    Son dakika: 'da FETÖ firarisi kadın gizli bölmede yakalandı

    Son dakika haberi... 'da 'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan kadın, saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.

    AA


    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çok yönlü çalışma yürütülüyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari olan kadının saklandığı adres belirlendi.

    Ekiplerce evine düzenlenen operasyonda şüpheli Z.T, yatak odasındaki gardırobun içinden geçilerek girilebilen gizli bölmede yakalandı.

    Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Şanlıurfa'da FETÖ firarisi kadın gizli bölmede yakalandı