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    • 08.01.2021 12:02
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    ! duyurdu! Yunanistan'a kaçmak isteyen 'cüler yakalandı

    haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada hudut birlikleri tarafından Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 6 şüphelisinin yakalandığı açıklandı.

    Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada hudut birlikleri tarafından Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 6 şüphelisinin yakalandığı açıklandı.

    İşte MSB'den yapılan açıklama
    Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütüne mensup olmaktan dolayı soruşturmalarının devam ettiği belirlendi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler yakalandı