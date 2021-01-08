Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada hudut birlikleri tarafından Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 6 FETÖ şüphelisinin yakalandığı açıklandı.

İşte MSB'den yapılan açıklama

Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütüne mensup olmaktan dolayı soruşturmalarının devam ettiği belirlendi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütüne mensup olmaktan dolayı soruşturmalarının devam ettiği belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/FRapTWQLlx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2021