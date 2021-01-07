FETÖ'nün Deniz Baykal'a kurduğu kumpasın detayları ortaya çıktı: İki yıl dinlediler sonra gizlice izlediler!

POLİS VE ÇİLİNGİR EVİN ARKASINA SAKLANDI

Mütalaaya göre, Baykal ve sekreterinin telefonları da dinlendi. Baykal'ın Angora Evleri'ndeki konutuna, kapıyı çilingire açtıran eski istihbaratçı polis 4 sanık, 28 Ağustos 2008'de "böcek" olarak adlandırılan cihaz yerleştirdi. Ancak cihazdan ne tür ses ve görüntü elde edildiği belirlenemedi. Çilingirin müstakil evin kapı kilidini açtığı sırada istihbarat görevlilerinin çevreyi kontrol ettikleri, site güvenlik görevlilerinin yaklaşmaları üzerine ise çilingir ile polislerin evin arkasına saklandıkları bildirildi.



YATAK ODASINA KAMERA KOYDULAR

Dinleme ve fiziki takip sonucunda, bazı sanıklar Baykal'ın zaman zaman gittiği Çukurambar'daki bir evi takibe aldı. 27-28 Mart 2010'da dairenin kapı kilit anahtarının kopyalandığı, 13 Nisan 2010'da dairenin salon ve yatak odası kısmına gizli kamera yerleştirildiği ifade edilerek, mütalaada şöyle denildi:



"14 Nisan 2010'da yerleştirilen görüntü aktarma cihazlarının ayar ve kontrollerinin yapıldığı, 30 Nisan 2010'da ise soruşturmaya konu video görüntülerinin yerleştirilen cihazlar aracılığıyla temin edildiği ve aynı gün cihazların söküldüğü anlaşılmıştır. Çukurambar'daki adreste yapılan arama ve incelemede, evde cihazın yerleştirildiği belirlenen yerlerden alınan görüntülerle internette yayınlanan ve müşteki Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen özel hayata ilişkin görüntüler karşılaştırılmış, görüntülerin bu adresten temin edildiği anlaşılmıştır. Müşteki Baykal'a yönelik eylemlere Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ile Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan sanıklar Kaan Özyiğit, Özgür Türker, Mustafa Koparan, Selim Yasdıbaş, Rüstem Atik, Abdül Köksal, İlker Usta, Sedat Zavar, Abdulvahit Tunçay, Ahmet Yılmaz Ekiz, Yiğit Uyar, Osman Oktay Ilıcan ve Enes Çığci'nin katıldıkları belirlenmiştir."

FETÖ'CÜ POLİS MÜDÜRLERİNİN TALİMATIYLA

FETÖ yöneticisi olduğu iddia edilen sanıklardan Ramazan Akyürek'in o dönemde Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olduğu belirtilerek, diğer sanıkların eylemlerini Akyürek'in bilgisi ve talimatı olmadan gerçekleştiremeyecekleri ifade edildi. Suçların bir bölümünün işlendiği dönemde ise Ömer Altıparmak'ın Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olduğuna işaret edilerek, söz konusu suçların Altıparmak'ın da bilgisi olmadan gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Sanık eski emniyet istihbarat müdürü Ali Fuat Yılmazer'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunun yanı sıra 5 müştekiye yönelik işlenen suçlarda sorumluluğu bulunduğuna, sanık Gürsel Aktepe'nin ise Baykal'a yönelik eylemler gerçekleştirildiği dönemde İstihbarat Daire Başkanlığı TEKOP Şube Müdürü olduğuna dikkat çekildi. Sanıklardan Sedat Zavar'ın Baykal ile MHP'den istifa eden 6 müştekiye, İlker Usta'nın ise 8 müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle hapisleri istendi.

GÖRÜNTÜLER GAZETECİYE VERİLDİ

Mütalaada, "Bu beyandan, Baykal'a yönelik soruşturmaya konu eylemlerin FETÖ mensubu Emniyet İstihbarat görevlilerince gerçekleştirildiği anlaşılmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu. Örgütsel planlama doğrultusunda elde edilen görüntülerin halen firarda olan gazeteci Cevheri Güven'e verildiği, bir internet sitesinin Güven'in ilettiği görüntüleri yayınlamaması üzerine o sırada gazeteci sanık Yener Dönmez'in yazarlık yaptığı internet sitesinde görüntülerin yayınlandığı bildirildi.

GÜLEN'İN DOSYASI AYRILDI

Mütalaada 100 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "siyasal hakların kullanılmasını engellemek", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" gibi suçlardan hapis cezası talep edildi. 28 sanığın beraatı, haklarında yakalama emirleri bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Cevheri Güven ve eski polis Enes Çığci'nin de arasında bulunduğu firari 42 sanığın dosyasının ise ayrılması istendi.