Paralel çete tarafından kendilerine biat etmedikleri için Tahşiye grubuna yönelik yapılan operasyon sonrasında 16 ay hapishanede yatan gazeteci yazar Mustafa Kaplan, bir dönem yöneticiliğini yaptığı Yeni Asya gazetesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"FETÖ MUHİBBANI GÜLEÇYÜZ"
Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz hakkında konuşan Kaplan, "Oturduğu koltuğu gasbetmiştir. O koltuk benimdir, ben sağ oldukça da orası ona batacaktır. O mücadeleyi kelleyi koltuğuna alarak yapan ben ve arkadaşlarımdır. İki sene içinde yeni bir ihtilalle bizi devre dışı bırakan ise Fetö muhibbanı Güleçyüz ve arkadaşlarıdır. Kusura bakmayın, pandomim artık yeter. Kuruluş gayesi ne kadar yamuk olursa olsun, bu gazete artık gerçekten Nur mesleğinin sözcüsü konumuna getirilmelidir. Onu yapacak ekip ise, bu gazeteyi kuran ve ihanete uğrayan Mustafa Kaplan ve arkadaşlarıdır." dedi.
"YENİ ASYA BUGÜN KRİPTO FETÖ EKİBİNİN ELİNDE ESİR"
Mustafa Kaplan, "Buradan açık açık ilan ediyorum" diyerek gazetenin nasıl FETÖ kontrolünde olduğuna dair çarpıcı ifadeler kullandı:
"Bizim gazetemiz bugün kripto FETÖ ekibinin elinde esir tutulmuştur. Samimi cemaat mensubları bu oyuna son verecek, herkes yerine dönecektir. Yeni Asya adına konuşacak tek kişi Mustafa Kaplan'dır ve hayattadır. Eğer bu müsbet adımı atarak hakkımızı vermezseniz; akıbetiniz FETÖ'nün diğer medya kuruluşları gibi olacaktır. Güleçyüz ve ekibi yeni 15 Temmuz arayışlarına lojistik desteğe devam etmektedir. Bu uzanan eli görün! Kağnı devrilmeden insanlık vazifemi yapıyorum. Yine de siz bilirsiniz..."
KAZIM GÜLEÇYÜZ'E FETÖDAVASI
Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz hakkında 'Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında iddianame düzenlenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kazım Güleçyüz'ün Fetullahçı Terör Örgütü'nün eylemlerini meşru gösterecek, bu örgüte yöneticilik ya da üyelikten haklarında işlem yapılan şahısları masum gösterecek şekilde propaganda yaptığı ihbarı yer almıştı.
İhbar üzerine savcılıkça şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında Güleçyüz'ün geriye dönük sosyal medya hesaplarında araştırma yapıldığı belirtilmişti. Kazım Güleçyüz'e ait Twitter hesabında 2014-2018 yılları arasında FETÖ tweetleri iddianamede yer almıştı. Güleçyüz'ün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen lehine attığı ve 'hoca' dediği tweetlerin olduğu kaydedilmişti.