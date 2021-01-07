Paralel çete tarafından kendilerine biat etmedikleri için Tahşiye grubuna yönelik yapılan operasyon sonrasında 16 ay hapishanede yatan gazeteci yazar Mustafa Kaplan, bir dönem yöneticiliğini yaptığı Yeni Asya gazetesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FETÖ MUHİBBANI GÜLEÇYÜZ"

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz hakkında konuşan Kaplan, "Oturduğu koltuğu gasbetmiştir. O koltuk benimdir, ben sağ oldukça da orası ona batacaktır. O mücadeleyi kelleyi koltuğuna alarak yapan ben ve arkadaşlarımdır. İki sene içinde yeni bir ihtilalle bizi devre dışı bırakan ise Fetö muhibbanı Güleçyüz ve arkadaşlarıdır. Kusura bakmayın, pandomim artık yeter. Kuruluş gayesi ne kadar yamuk olursa olsun, bu gazete artık gerçekten Nur mesleğinin sözcüsü konumuna getirilmelidir. Onu yapacak ekip ise, bu gazeteyi kuran ve ihanete uğrayan Mustafa Kaplan ve arkadaşlarıdır." dedi.