Örgütün 'Çekirdekten' yetiştirdiği ve büyük önem verdiği elemanlarından olan 1972 Karapınar doğumlu olan Kamil Bakum, örgütün Ankara Haymana ilçe avukatlar imamlığından ardından Muş avukatlar imamlığına, oradan da İstanbul, en son olarak da Gaziantep bölgesindeki 20 ilin avukatlar imamlığına atanmış. FETÖ davaları nedeniyle Gaziantep, Ankara, Muş Sulh Ceza Hâkimliklerince aranan Bakum, ailesiyle irtibata geçmek için kaldığı gaybubet evine komşu olan bir evin wifi bağlantısını kullanarak internet üzerinden ailesiyle irtibata geçerek yeri tespit edilip yakalandı. Bakum'un yakalanması üzerine uzun süredir takipte olan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, özel bir ekip göndererek zanlıyı uçakla Gaziantep'e getirerek üst düzey isimlerin katılımıyla sorgulamaya başladı.

KİLİT İSİMLERİ BİLİYOR