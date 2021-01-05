BULUNAMAMASINA ANLAM VEREMEMİŞ

"Aynı gün olay mahallinin adres baz tespitini yaptı. Hatta mevkiinin enkazın 1.5 km alanı tespit ettiğini söylemesine ve bunu belgelerle de göstermesine rağmen enkazın bulunmamasına anlam veremediğini söylüyordu. Buna şubedeki herkes şahittir. Enkaza köylüler tarafından ulaşılıp bulunmasından sonra dahi 'Benim tespit ettiğim bölgeyi bulmuşlar. Ben bunu ilk günde bulduğumu söyledim' dedi."