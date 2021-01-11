Diyanet Üç Aylar Takvimi 2021! Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 yılı dini takvime göre üç aylar 13 Şubat 2021'de başlayacak. Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda "Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

3 aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü. Receb ayından sonra sırayla Şaban ve Ramazan aylarının ardından 12 Mayıs 2021 tarihi itibariyle üç ayların son günü yaşanacak.

Üç aylarla ilgili Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sözü şöyledir:

"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)