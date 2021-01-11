Diyanet Üç Aylar Takvimi 2021! Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

2021 Üç Aylar Takvimi! Müslüman alemi Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 Recep, Şaban ve Ramazan ayları hangi tarihte? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıkça sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimini yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Milyonlarca Müslüman vatandaş 2021 Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç ayların hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. İşte 2021 üç aylar takvimi ve İslam dünyasındaki önemi…
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 yılı dini takvime göre üç aylar 13 Şubat 2021'de başlayacak. Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda "Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.
3 aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü. Receb ayından sonra sırayla Şaban ve Ramazan aylarının ardından 12 Mayıs 2021 tarihi itibariyle üç ayların son günü yaşanacak.
Üç aylarla ilgili Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sözü şöyledir:
"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)
2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Her yıl 10 gün geri sayan Ramazan ayı bu yıl 12 Mayıs, Cumartesi günü sona erecek.
2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanıyor. 2021 miladi takvime göre 20 Temmuz salı günü başlıyor.
Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma
2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba
Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar
Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi
Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.
Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba
Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar
Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi
Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi
Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma
Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba
Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar