ŞUBEDEKİLER KULLANIYORDU

Kaya, şunları söyledi: "Bu hat ile 2009 yılı içerisinde Kozanlı Ömer kod isimli şahısla ayını hatırlamadığım bir tarihte iki defa görüşme yapılmış, bildiğim kadarıyla bu görüşme şubemizden Kozanlı Ömer koda ait GSM hattının arandığı bilgisi tarafıma iletildi. Mahkeme, 0507663.... nolu GSM hattı ile ilgili Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğüne benim tarafımdan mı şube tarafından mı kullanılıp kullanılmadığını sordu. Şube de 2009-2017 tarihleri arasında şube hizmetleri için kullanıldığını yazılı olarak bildirdi. O tarihte şubede kim çalışıyorsa o kullanmıştır."