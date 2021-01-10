Ülkeler, Covid- 19 salgınıyla boğuşurken Türkiye, yatırımlarına hız verdi. Diyarbakır-Ergani- Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Başkan Erdoğan, konuşmasında önemli mesajlar verdi.
Dünyanın Coronavirüs, siyasi ve sosyal kaos gibi pek çok sorunla boğuştuğu bir dönemde Türkiye kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden yolunda ilerliyor.
Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenlerini takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle ilgisi yoktur.
Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti. Bir tek bu köhne zihniyet yerinde sayıyor.
Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, hüsrana uğrattık. Cumhur İttifakı olarak beraberlik içerisinde atacağımız her adım bizi hedeflerimize yaklaştıracaktır.
YENi DÖNEM YENi KADRO
Başkan Erdoğan, 2021'i reform yılı ilan etti. Bu reformları hayata geçirecek kadro için çalışmalarına hız verdi. Parti, Kabine ve bürokraside önemli değişiklikleri önümüzdeki günlerde hayata geçirmesi beklenen Erdoğan'ın AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi'ni nisan ayında gerçekleştireceği belirtildi.