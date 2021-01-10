Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, hüsrana uğrattık. Cumhur İttifakı olarak beraberlik içerisinde atacağımız her adım bizi hedeflerimize yaklaştıracaktır.

YENi DÖNEM YENi KADRO

Başkan Erdoğan, 2021'i reform yılı ilan etti. Bu reformları hayata geçirecek kadro için çalışmalarına hız verdi. Parti, Kabine ve bürokraside önemli değişiklikleri önümüzdeki günlerde hayata geçirmesi beklenen Erdoğan'ın AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi'ni nisan ayında gerçekleştireceği belirtildi.