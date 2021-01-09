Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerindeki Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı imkanla geçilmesi amacıyla inşa edilen Devegeçidi Köprüsü bugün hizmete açıldı.
Doğu'ya yapılan yatırımların devamı gelirken bugün ise Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan'ın video konferans yoluyla katıldığı törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı.
Erdoğan, tören sonunda yaptığı açıklamada, "Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının milletimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
1142 METRE UZUNLUĞUNDA
Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.
Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.
VADİDEKİ YÜKSEK EĞİMLER İYİLEŞTİRİLDİ
Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanırken, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek, yolun geometrik standardı artırıldı.
Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak.
Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Eğil Kavşağı'ndaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlandı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ AÇILMIŞTI
Geçtğimiz hafta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile 16 ili birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü açıldı.