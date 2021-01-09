Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerindeki Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı imkanla geçilmesi amacıyla inşa edilen Devegeçidi Köprüsü bugün hizmete açıldı.



Doğu'ya yapılan yatırımların devamı gelirken bugün ise Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan'ın video konferans yoluyla katıldığı törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı.

Erdoğan, tören sonunda yaptığı açıklamada, "Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının milletimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.