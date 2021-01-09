

Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak.

Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Eğil Kavşağı'ndaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlandı.

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