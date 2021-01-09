CHP'li Ülgür Gökhan'ın olay sözleri ittifakı karıştırdı! Genel Merkez'e şikayet ettiler





GENEL MERKEZE ŞİKAYET ETTİLER

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın Ocak ayı meclis olağan toplantısında İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Burak Kunt'a söylediği sözlere tepkileri giderek büyüyor. İyi Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Çanakkale Belediye Başkanı'nın sarf ettiği sözlerle ilgili iki genel merkeze de bilgi verildiğinin altı çizildi. Yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:





"Çanakkale Belediyesi ocak ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın, İYİ Parti belediye meclis üyesi Sayın Burak Kunt'a ve nezdinde İYİ Parti'ye yönelik söylediği ''İYİ PARTİNİN VARLIĞI CUMHURİYET HALK PARTİSİ SAYESİNDEDİR'' sözlerine binaen: Konuşma yapan seçimlere birlikte girdiğimiz ve bundan dolayı tarihinin en yüksek oyu ile seçilen bir belediye başkanı. Maalesef demokrasi bazı bedenlere yük gelebilir. Belki de kendi çıkarları için Millet İttifakı iki partimizin ve kıymetli Genel Başkanlarının ülke yararına atmış olduğu adımları anlamamış olabilir. Bu söylem Cumhuriyet Halk Partisi ve ona gönül veren teşkilatlarında anlamlandıramadığı bir söylem olmuştur. Biz Çanakkale İYİ Parti olarak konunun önemine binaen, her iki Genel Merkezimizi bilgilendirdik. Şimdi Çanakkale CHP İl Başkanlığı'ndan Belediye Başkanı adına bir açıklama ve yaptırım beklemekteyiz. Daha sonra detaylı bir açıklama yapacağız. Kamuoyuna saygılarımızla."

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

İyi Parti'den gelen sert açıklamanın ardından bir açıklama yapan CHP Çanakkale İl Başkanlığı ise olaydan büyük bir üzüntü duyduklarını belirttiler. Açıklamada, "07.01.2021 tarihinde yapılan Çanakkale Belediye Meclisi Olağan toplantısında İyi Parti Belediye Meclis üyesi Burak Kunt'un Belediye Başkanımız ve 19 Belediye Meclis Üyemizi anti demokratik davranmakla suçlayarak kınadığını belirtmesi üzerine tartışmalar yaşanmıştır. Devam eden Meclis Toplantısında Belediye Başkanımız Sn, Ülgür Gökhan tarafından yapılan açıklamada demokrasiye ve millet İttifakına olan bağlılık açıkça ifade edilmiştir.