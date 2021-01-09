MNG kargo Cumartesi açık mı? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kargo alım gönderimi olan vatandaşlar şirketlerin hangi saat ve günlerde çalıştığını merak ederek araştırmaya başladı. Diğer yandan 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? MNG kargo Cumartesi açık mı? Sorularına da yanıt aranıyor. Kargo çalışma saatlerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
MNG KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?
MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.
9-10 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasak kapsamına girmiyor.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
YURTİÇİ KARGO
Yurtiçi Kargo hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arası hizmet veriyor. Hafta sonu ise cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
MNG KARGO
MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapıyor. Cumartesi günleri saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.
PTT KARGO
PTT, hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar mesai sürer. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola verilerek öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.
SÜRAT KARGO
Sürat Kargo ise hafta içi 08:30 - 18:00 arası çalışırken hafta sonu cumartesi de 08:30 - 14:00'e kadar hizmet veriyor. Pazar günleri şubeleri açık değildir.
ARAS KARGO
Aras Kargo şubeleri çalışma yani mesai saatleri hafta içi pazartesiden, cuma gününe kadar 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ 9-10 OCAK
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 6. kez uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması konusunda bilgilendirmede bulundu.
"Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır." denilen açıklamada, "Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır." denildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
Bu kapsamda;
• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.￼
• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir. Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz."