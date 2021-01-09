MNG kargo Cumartesi açık mı? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?

MNG KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

9-10 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasak kapsamına girmiyor.