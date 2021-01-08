Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerin yapılamadığını duyurdu.
Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Metronun içerisinde seferlerin yapılamayacağı yönündeki anonsun ardından yolcular, diğer ulaşım araçlarıyla yollarına devam etmek zorunda kaldı.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
İlk açıklamadan yaklaşık 40 dakika sonra gelen yeni bir açıklama ile seferlerin normale döndüğü bildirildi.