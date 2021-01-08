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    • 08.01.2021 13:32
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    'da metro seferleri normale döndü mü? 'dan açıklaması

    haberine göre Metro 'dan yapılan açıklama ile Yenikapı-Hacıosman arasındaki metro seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle durdurulduğu açıklandı. Daha sonra gelen açıklama ile ise seferlerin normale döndüğü bildirildi.

    İstanbul'da metro seferleri normale döndü mü?

    Metro , teknik arıza nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerin yapılamadığını duyurdu.

    'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

    Açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

    Metronun içerisinde seferlerin yapılamayacağı yönündeki anonsun ardından yolcular, diğer ulaşım araçlarıyla yollarına devam etmek zorunda kaldı.

    SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
    İlk açıklamadan yaklaşık 40 dakika sonra gelen yeni bir açıklama ile seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da metro seferleri normale döndü mü? Metro İstanbul'dan son dakika açıklaması