Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Çocukları hedef alıyor! MIS-C nedir? MIS-C belirtileri nelerdir?

'CİDDİ SEMPTOMLARLA BİZE BAŞVURUYORLAR'

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Serkan Özsoylu, Zeynep'in kalbinin çok hızlı atması ve solunum sıkıntısı yaşaması nedeniyle solunum cihazına bağladıklarını belirterek, "Tedavi sonrası hızlı bir şekilde iyileştiğini görünce solunum cihazından çıkardık ve kalp kasının eski kasılma kuvvetine vardığını gördük. Bu süreçte çocukların da erişkinler kadar etkilendiğini görmüş olduk. Akut dönemde olmasa bile çocuklar birkaç hafta sonra çok ciddi semptomlarla bize başvurabiliyorlar. Şu an çocuğumuz çok iyi. Yoğun bakım ünitesinden çocuk hastalıkları servisine aldık. Tabii ki burada kriterler var. Aileden en az bir kişinin Covid-19 testi pozitif öyküsünün olması ve üzerinden birkaç hafta geçmiş olması gerekiyor. Eğer bunlar varsa biz bundan sonra MIS-C sendromu değerlendirmesi yapmaya başlıyoruz. Önemli olan ailelerin Covid-19 testi pozitif olduktan sonra dikkatli olması; farklı bir şeyler gördüklerinde mutlaka bir doktora başvurması gerekiyor" dedi.