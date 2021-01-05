SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde polislere saldıranlar MLKP'li çıktı

"139 BİN 693 VATANDAŞ İZOLASYON KOŞULLARINA UYMADI"

İsmail Çataklı, koronavirüs salgınıyla ilgili de şunları söyledi "Koronavirüs karantinasına uymayanların sayısını açıkladı. Çataklı "Salgın ile mücadele kapsamında vali ve kaymakamlıklarca bugüne kadar 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir. Bu denetimler sonucunda izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 vatandaştan 139 bin 693 vatandaşın izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi."