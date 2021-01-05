SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde polislere saldıranlar MLKP'li çıktı

Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bilgilendirme toplantısında Boğaziçi Üniversitesi'nde dün CHP'li isimlerin başını çektiği provokasyon ve polise saldırılar hakkında konuştu. Çataklı, üniversitede polise saldıranların MLKP üyesi olduğunu söyledi.
Bakan yardımcısının açıklamalarından kısımlar şunlar:
"Geçen yıl 321 terör örgütü mensubu teslim oldu, bunlardan PKK mensubu 243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirildi."
"Çataklı, geçen yılki operasyonlarda 9'u kırmızı kategoride aranan sözde yönetici 104 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi."
"Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir."
Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.
17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde Kayyum Rektör İstemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan kişilerden, gösteriler sırasında "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenmiştir" denildi.
Açıklamada, saat 05.00'de 13 ilçede 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan kişilerden 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Diğer kişilere yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.
"139 BİN 693 VATANDAŞ İZOLASYON KOŞULLARINA UYMADI"
İsmail Çataklı, koronavirüs salgınıyla ilgili de şunları söyledi "Koronavirüs karantinasına uymayanların sayısını açıkladı. Çataklı "Salgın ile mücadele kapsamında vali ve kaymakamlıklarca bugüne kadar 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir. Bu denetimler sonucunda izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 vatandaştan 139 bin 693 vatandaşın izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi."