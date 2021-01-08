Telegram BİP Signal uygulaması nedir? Telegram BİP Signal uygulaması nasıl kullanılır? Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan kullanıcıları kızdıracak bir açıklama geldi. Türkiye dahil pek çok ülkede kullanıcılar WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için yeni gizlilik şartlarını kabul etmek zorunda. Sosyal medya kullanıcıları da alternatif uygulamaları merak etmeye başladı. Peki Telegram BİP Signal uygulamaları nedir?
TELEGRAM NEDİR?
Rus programcı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. çoklu platform desteği sunan bu servis, güvenlik konusunda da oldukça tedbirli davranıyor. Aylık 400 milyon aktif kullanıcıya sahip mesajlaşma servisi Android ve iOS cihazlarda ücretsiz olarak kullanılabiliyor. WhatsApp gibi görüntülü ve sesli arama özelliği de bulunan uygulamanın görsel mesajları daha kaliteli gidiyor.
Bunun yanı sıra video içeriklerinizi de daha uzun gönderebileceksiniz. Her geçen gün eksisklerini kapatan ve bir çok yeni özellik yayınlayan Telegram'ın güncellemelerinden hızlı şekilde verim almak için "Deneysel Özellik" seçeneğini tercih edebilirsiniz.
BİP NEDİR?
Uygulama birebir özel olarak sohbet etme imkanının yanı sıra grup şeklinde de sohbet etme imkanı verir.Diğer chat uygulamalarına kıyasla oldukça farklı özelliklere sahip olan uygulamanın en göze çarpan özelliği para transfer edebilme özelliğidir. Uygulamanın sahip olduğu para transfer edebilme özelliği ile kullanıcılar istedikleri kişiye istedikleri anda para gönderebilirler.
Uygulamanın diğer bir özelliği olan görüntülü sohbet özelliğinde uygulama kullanıcılarına HD kalitede görüntülü sohbet etme olanağı verir. Uygulamada bulunan keşfet bölümü ile kullanıcılar spor, moda, teknoloji ve hayata dair tüm güncel konular hakkında son gelişmeleri takip edebilirler.
Kolay kullanıma sahip olan uygulama telefonlara Appstore, Appmarket veya Google Play Store gibi uygulamalar kullanılarak kolaylıkla indirilip kullanılabilinir. Ayrıca kullanıcılarının uygulamayı daha kolay uygulamayı edinmelerini sağlayan diğer bir yöntem ise BIP yazıp 2222'ye mesaj göndermek olacaktır. Gelen linke tıklayarak uygulamayı telefonunuza rahatlıkla programı indirmiş olursunuz.
SIGNAL NEDİR?
Kullanıcılar, WhatsApp'ın sunduğu birçok özelliğe Signal sayesinde ulaşabiliyor. Anlık mesajlaşma, fotoğraf veya video gönderme, grup sohbetleri ve görüntülü arama gibi özellikler Signal uygulamasında da mevcut.
Signal'ın avantajı ise WhatsApp'ın artık kullanıcılarını sunamadığı gizlilik. Uygulamada mesajlar, uçtan uca şifreleme yöntemi ile güvence altında tutuluyor. Signal'in mesajlaşmalarınıza ya da görüşmelerinize erişim izni olmuyor.
Edward Snowden ve Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey gibi isimlerin de Signal uygulamasını kullandığı biliniyor.