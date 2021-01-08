TELEGRAM NEDİR?

Rus programcı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. çoklu platform desteği sunan bu servis, güvenlik konusunda da oldukça tedbirli davranıyor. Aylık 400 milyon aktif kullanıcıya sahip mesajlaşma servisi Android ve iOS cihazlarda ücretsiz olarak kullanılabiliyor. WhatsApp gibi görüntülü ve sesli arama özelliği de bulunan uygulamanın görsel mesajları daha kaliteli gidiyor.

Bunun yanı sıra video içeriklerinizi de daha uzun gönderebileceksiniz. Her geçen gün eksisklerini kapatan ve bir çok yeni özellik yayınlayan Telegram'ın güncellemelerinden hızlı şekilde verim almak için "Deneysel Özellik" seçeneğini tercih edebilirsiniz.