Aynı durum Almanya'da gündeme gelince bunu haberleştiren Alman DW, haberi "İnternet platformları daha sıkı denetlenecek" şeklince verdi.

Alman DW aynı durumu iki ülke için farklı başlıkları vererek "Türkiye'de özgürlüklere kısıtlama getiriliyor" şeklinde algı oluştururken Almanya'da bu durumu demokrasileri korumak için atılan adım olarak nitelemesi ikiyüzlülüklerini gün yüzüne çıkardı.

İLK OPERASYONLARI DEĞİL

Alman DW daha öncede DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin İdlib'de öldürülmesine ilişkin yayınladığı bir haberinde "Türkiye Bağdadi'nin İdlib'de olduğunu biliyor muydu?" başlığıyla Türkiye'yi terör ile ilişkilendirmeye çalışıp yine algı operasyonuna soyunmuştu.