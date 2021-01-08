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    • 08.01.2021 20:34
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    'nden "Türksat 5A"yı uzaya fırlatan 'ye kutlama!

    Son dakika haberi... 'nden 'ye kutlama mesajı geldi. Konseyin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Konseyi kurucu üyesi Türkiye, Türksat 5A haberleşme uydusunu Florida'dan uzaya başarıyla fırlattı. Türk Konseyi olarak Türkiye'yi tebrik ediyor, üye ülkelerimizin teknolojik başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    AA
    Türk Konseyi'nden Türkiye'ye kutlama!

    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (), yeni uydu Türksat 5A'nın uzaya fırlatılması nedeniyle 'yi tebrik etti.

    Türk Konseyinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Konseyi kurucu üyesi Türkiye, Türksat 5A haberleşme uydusunu ABD Florida'dan uzaya başarıyla fırlattı. Türk Konseyi olarak Türkiye'yi tebrik ediyor, üye ülkelerimizin teknolojik başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    FLORİDA'DAN FIRLATILDI
    Sabaha karşı 'nin inin üssünden yörüngeye gönderilen Türksat 5A, Türkiye'nin uzaydaki yedinci aktif uydusu olma özelliğini taşıyor.

    Türksat 5A haberleşme uydusu, Türkiye, , , , Orta Batı Afrika, , , ve 'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

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    Haberler Güncel Türk Konseyi'nden "Türksat 5A"yı uzaya fırlatan Türkiye'ye kutlama!