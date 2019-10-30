Türkiye uzun yılladır terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Barış Pınarı Harekatı ile birlikte tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Türkiye Harekata başlamadan önce de sonra da kararlı duruşunun ve terör koridoruna izin verilmeyeceğinin altını defalarca çizdi ve gereken her şeyi de düşünmeden yaptı. Türkiye'nin hamleleriyle Amerika ve Batı'nın Suriye oyunu bozuldu. Batı medyası bu operasyonun ardından algı oyunlarını ve manipülasyonlarını daha da artırarark Türkiye'yi hedef aldı.

Alman haber sitesi Deutsche Welle, terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin İdlib'de öldürülmesine ilişkin yayınladığı bir haberinde "Türkiye Bağdadi'nin İdlib'de olduğunu biliyor muydu?" başlığıyla yine algı operasyonuna soyundu.

Haber içinde de "ABD'nin Türkiye sınırı yakınında IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan operasyonuyla uluslararası medyada başlayan "Türk hükümeti IŞİD ile mücadelede ne kadar samimi?" tartışması sürüyor." İfadelerine yer vererek büyük kısmını Türkiye'nin bitirdiği terör örgütü DEAŞ'ı daha önce FETÖ'nün yaptığı gibi Türkiye'yle ilişkilendirmeye kalkıştı.

Batı medyasının Türkiye uzantılarının hedefi daha önce olduğu gibi bir kez daha Türkiye üzerine algı operasyonlarını faaliyete koyarak "Türkiye DEAŞ'a yardım ediyordu" algısı yaratmak.

TÜRKİYE KARŞITI ORTAK YAYIN

Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları da büyük bir ortaklık kurarak 29 Nisan'da 'Türkçe' dijital yayına başladı. İngiliz BBC, Amerikalı VOA ve Fransız France24, Alman DW'nin öncülüğünde Youtube'den ortak Türkçe yayın yapmaya başladı. Her 4 kuruluşun devlete ait olması medya operasyonunun boyutlarını açıklıyor. 4 kanalın dünyanın başka bir yerinde benzer bir ortaklığı bulunmuyor.