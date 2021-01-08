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    • 08.01.2021 18:05
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    duyurdu! bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Twitter'dan yaptığı açıklamada bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Teröre bir darbe daha! 5 terörist etkisiz

    Twitter'dan yaptığı açıklamada bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    'nin açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi