Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.