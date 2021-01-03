Baba Gökgöz, "Benim torum 6 yaşında baba hasreti çekiyor. Mezarının başına gidip 'benim babam burada, babamı PKK şehit etti'. diyor. Selahattin Demirtaş'ın emriyle harekete geçenler benim evladımı öldürdü. Onlar Kur'an-ı Kerim yaktı. Eğer Demirtaş terörist değilse kimse terörist değildi. Selahattin Demirtaş baş teröristir." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.