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    • 03.01.2021 22:24
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    6-8 Ekim olaylarında katledilen 'ün babası Mehmet Gökgöz'den Kılıçdaroğlu'na '' tepkisi

    6-8 Ekim 2014 tarihinde HDP'nin çağrısı üzerine sokağa çıkan PKK/PYD yandaşları 35 ilde kamu binalarını kundakladı ev ve iş yerlerini yakıp yıktı, 'da ile birlikte kurban eti dağıtan  de katledilen siviller arasındaydı. Hasan Gökgöz'ün acılı babası Mehmet Gökgöz yaşadığı zorlu süreci  canlı yayınında anlattı.  Baba Gökgöz, AİHM'in hakkında serbest bırakılsın kararına destek veren Genel Başkanı 'na "6 yaşında torunum babasına hasret kaldı. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum eğer Demirtaş senin oğlunu öldürseydi yine ona özgürlük isteyebilir miydin?" sözleriyle tepki gösterdi.

    AHaber
    Acılı babadan Kılıçdaroğlu'na zor soru!

    6-8 Ekim 2014 tarihinde HDP'nin çağrısı üzerine sokağa çıkan PKK/PYD yandaşları 35 ilde kamu binalarını kundakladı ev ve iş yerlerini yakıp yıktı.

    KATLEDİLEN GÖKGÖZ'ÜN BABASI A HABER'E KONUŞTU
    Diyarbakır'da Yasin Börü ile birlikte kurban eti dağıtan Hasan Gökgöz de katledilen siviller arasındaydı. Hasan Gökgöz'ün acılı babası Mehmet Gökgöz yaşadığı zorlu süreci A Haber canlı yayınında anlattı.

    Evladı vahşice katledilen baba Mehmet Gökgöz HDP ve PKK'ya inanmadıkları için hedef alındıklarını anlattı.

    "SELAHATTİN DEMİRTAŞ BAŞ TERÖRİSTİR"
    Acılı baba Mehmet Gököz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına tepki gösterdi.

    Baba Gökgöz, "Benim torum 6 yaşında baba hasreti çekiyor. Mezarının başına gidip 'benim babam burada, babamı PKK şehit etti'. diyor. Selahattin Demirtaş'ın emriyle harekete geçenler benim evladımı öldürdü. Onlar Kur'an-ı Kerim yaktı. Eğer Demirtaş terörist değilse kimse terörist değildi. Selahattin Demirtaş baş teröristir." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

    KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
    Baba Gököz, Demirtaş'a destek açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi.

    "Sayın Kılıçdaroğlu senin de oğlun var sana sesleniyorum. Acaba Selahattin Demirtaş senin oğlunu şehit etseydi yine böyle barış madalyası takar mıydı Demirtaş'a?" diye sordu.
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    Haberler Güncel 6-8 Ekim olaylarında katledilen Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgöz'den Kılıçdaroğlu'na 'Selahattin Demirtaş' tepkisi