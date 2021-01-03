6-8 Ekim 2014 tarihinde HDP'nin çağrısı üzerine sokağa çıkan PKK/PYD yandaşları 35 ilde kamu binalarını kundakladı ev ve iş yerlerini yakıp yıktı.
KATLEDİLEN GÖKGÖZ'ÜN BABASI A HABER'E KONUŞTU
Diyarbakır'da Yasin Börü ile birlikte kurban eti dağıtan Hasan Gökgöz de katledilen siviller arasındaydı. Hasan Gökgöz'ün acılı babası Mehmet Gökgöz yaşadığı zorlu süreci A Haber canlı yayınında anlattı.
Evladı vahşice katledilen baba Mehmet Gökgöz HDP ve PKK'ya inanmadıkları için hedef alındıklarını anlattı.
"SELAHATTİN DEMİRTAŞ BAŞ TERÖRİSTİR"
Acılı baba Mehmet Gököz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına tepki gösterdi.
Baba Gökgöz, "Benim torum 6 yaşında baba hasreti çekiyor. Mezarının başına gidip 'benim babam burada, babamı PKK şehit etti'. diyor. Selahattin Demirtaş'ın emriyle harekete geçenler benim evladımı öldürdü. Onlar Kur'an-ı Kerim yaktı. Eğer Demirtaş terörist değilse kimse terörist değildi. Selahattin Demirtaş baş teröristir." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.