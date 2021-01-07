Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.01.2021 14:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2021 14:53
    ABONE OL

    : Bakanlık duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    haberine göre , bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Saldırı yapacaklardı cehenneme paketlendiler!

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi" denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi