Fetullahçı Terör Örgütü ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Yeni Asya gazetesi muhabirlerinden Nur Ener Kılınç, yurt dışına firar etti.



EV HAPSİNDEYDİ

'Örgüt üyeliği' suçundan hapis cezasına çarptırılan ve bir süre ev hapsinde kalan Nur Ener Kılınç'ın geçtiğimiz günlerde adeta hain FETÖ'cülerin sığınma yurduna dönüşen Almanya'ya kaçtığı öğrenildi.





KAÇTIĞINI İTİRAF ETTİ

Nur Ener Kılınç'ın Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a oradan da Almanya'ya gittiği anlaşıldı. Ener, kendisi gibi FETÖ propagandasından yargılanan Yeni Asya Yayın Yönetmeni Kasım Güleçyüz'e hitaben yazdığı yazıda kaçtığını itiraf etti.





GENEL YAYIN YÖNETMENİ GÜLEÇYÜZ'E DE FETÖ DAVASI AÇILMIŞTI

Kazım Güleçyüz hakkında ise 'Zincirleme şekilde FETÖ propagandası yapmak' suçundan iddianame hazırlanmıştı. Güleçyüz'ün teröristbaşı Fetullah Gülen'i cemaat lideri gibi kamuoyuna lanse etmeye çalıştığı ve örgüt yöneticilerinin yargılamaları sulandırma girişimlerine yardımcı olduğu kaydedilmişti.







Güleçyüz'ün sosyal medya hesaplarında geriye dönük yapılan incelemelerde de, Kazım Güleçyüz'e ait Twitter hesabında 2014-2018 yılları arasında FETÖ tweetlerine yer verdiği ortaya çıkmış ve bu durum da iddianamede yer almıştı.



