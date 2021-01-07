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    • 07.01.2021 08:49
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    Son dakika: başkanlığında toplanıyor! Gözler açıklamada

    Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. , Dr. başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

    Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler açıklamada

    , 'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 test yapılırken 13 bin 830 vaka belirlendi. Hasta sayısı bin 458 olarak açıklandı. İyileşenlerin sayısı 8 bin 702 olurken 191 kişi ise hayatını kaybetti.

    SEVİNDİRİCİ GELİŞMEYİ PAYLAŞTI
    , "Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız." dedi.



    GÖZLER BİLİM KURULU'NDA
    Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. , Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

    BAKAN KOCA'DAN KRİTİK GÖRÜŞME
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede 'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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