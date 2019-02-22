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Bay Kemal'in 'si kriz yaşarken yemin etti

Beyin kanaması geçirdi. 51 gün ölüm kalım savaşı verdi. 493 gün sonra tekerlekli sandalye ile meclise geldi. ve ekibi 'yi yerlerde süründürürken o yemin etti.

Deniz Baykal (80), 1968'de CHP'ye girdi. 2010'da kaset kumpasıyla koltuğundan indirildi. Yerine Kılıçdaroğlu getirildi. ve ekibi 9 seçim kaybetti. Bu da yetmedi. Kaybedenler Kulübü, yerel seçimler için de umut vermedi!

Parti, aday belirleme sürecinde birbirine girdi. Ölümden dönen Baykal ise Meclis'e gitti. Tekerlekli sandalye ile kürsüye geçti. Kılıçdaroğlu ile vekillerinin gözlerinin içine baka baka yemin etti. Adeta devlet adamlığı ve liderlik dersi verdi.



OĞLU KULAĞINA OKUDU
Baykal, kendisi için hazırlanan platforma 'bluetooth' kulaklık ile çıktı. Oğlu Ataç Baykal yemini okurken babası da tekrarladı.



'ın eşi Olcay Hanım tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

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