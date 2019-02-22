Deniz Baykal (80), 1968'de CHP'ye girdi. 2010'da kaset kumpasıyla koltuğundan indirildi. Yerine Kılıçdaroğlu getirildi. Kemal Bey ve ekibi 9 seçim kaybetti. Bu da yetmedi. Kaybedenler Kulübü, yerel seçimler için de umut vermedi!
Parti, aday belirleme sürecinde birbirine girdi. Ölümden dönen Baykal ise Meclis'e gitti. Tekerlekli sandalye ile kürsüye geçti. Kılıçdaroğlu ile vekillerinin gözlerinin içine baka baka yemin etti. Adeta devlet adamlığı ve liderlik dersi verdi.
OĞLU KULAĞINA OKUDU
Baykal, kendisi için hazırlanan platforma 'bluetooth' kulaklık ile çıktı. Oğlu Ataç Baykal yemini okurken babası da tekrarladı.
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Hanım tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
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