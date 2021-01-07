Mekanlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yasaklar bitecek mi?

ZORUNLU HALLERDE SEYAHATLER SERBEST

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen zorunlu haller şöyle:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi).