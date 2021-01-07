Yeni rektör Prof. Melih Bulu, protestocu öğrencilere camdan el salladı. Mesaj yolladı:
Ben de burada benzer gösterilerde bulundum. Eleştiri olmadan gelişme olmaz.
Kampüse asla polis giremez. İçeride öğrencilerimiz eylem yapabilir...
Bulu, "Öğrenciler bana ilginç bir hoş geldin karşılaması yapıyor" diyerek aralarına katıldı.
BULU TESTİ
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun atanmasıyla ilgili iddiaların hiçbir dayanağının olmadığı ortaya çıktı.
İstanbul Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu ile ilgili CHP ve terör örgütlerinin başını çektiği provokasyon ve sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen algı operasyonu çabaları boşa çıktı. İşte Bulu ile ilgili gerçekler:
İDDİA: ATAMA GAYRİMEŞRU
CEVAP: Hukuki, meşru bir zeminde atama yapıldı.
İDDİA: KAYYUM REKTÖR
CEVAP: Yüksek Lisans ve doktorasını Boğaziçi'de yaptı.
İDDİA: ATAMA İLE ÜNİVERSİTENİN SİYASİ VE KÜLTÜREL GELENEĞİ BOZULDU
CEVAP: Okulun kültür ve geleneğini bilen bir isim.
İDDİA: KARİYERİ YETERSİZ
CEVAP: ODTÜ'de lisans eğitimi yaptı. Çeşitli üniversitelerde kurucu rektör, rektör, dekan gibi görevlerde bulundu.
İDDİA: PROVOKASYON MASUM ÖĞRENCİ HAREKETİ!
CEVAP: Terör örgütü üyesi çıktılar.
İDDİA: AK PARTİ'DE SİYASET YAPTI
CEVAP: Aday bile yapılmadı.
KELEPÇEYE SORUŞTURMA
Protestolar sırasında Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kelepçe ile bağlayan polis hakkında soruşturma açıldı. Polis memuru verdiği ifadesinde, inisiyatif kullandığını, kapının açılmaması için kelepçe ile kilitlediğini, başka bir amacının olmadığını söyledi.
MHP lideri Bahçeli'den Boğaziçi rektör ataması yorumu: Protestoları sokak hareketine dönüştürme ısrarları ateşle oynamaktır.
Ben de burada benzer gösterilerde bulundum. Eleştiri olmadan gelişme olmaz.
Kampüse asla polis giremez. İçeride öğrencilerimiz eylem yapabilir...
Bulu, "Öğrenciler bana ilginç bir hoş geldin karşılaması yapıyor" diyerek aralarına katıldı.
BULU TESTİ
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun atanmasıyla ilgili iddiaların hiçbir dayanağının olmadığı ortaya çıktı.
İstanbul Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu ile ilgili CHP ve terör örgütlerinin başını çektiği provokasyon ve sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen algı operasyonu çabaları boşa çıktı. İşte Bulu ile ilgili gerçekler:
İDDİA: ATAMA GAYRİMEŞRU
CEVAP: Hukuki, meşru bir zeminde atama yapıldı.
İDDİA: KAYYUM REKTÖR
CEVAP: Yüksek Lisans ve doktorasını Boğaziçi'de yaptı.
İDDİA: ATAMA İLE ÜNİVERSİTENİN SİYASİ VE KÜLTÜREL GELENEĞİ BOZULDU
CEVAP: Okulun kültür ve geleneğini bilen bir isim.
İDDİA: KARİYERİ YETERSİZ
CEVAP: ODTÜ'de lisans eğitimi yaptı. Çeşitli üniversitelerde kurucu rektör, rektör, dekan gibi görevlerde bulundu.
İDDİA: PROVOKASYON MASUM ÖĞRENCİ HAREKETİ!
CEVAP: Terör örgütü üyesi çıktılar.
İDDİA: AK PARTİ'DE SİYASET YAPTI
CEVAP: Aday bile yapılmadı.
KELEPÇEYE SORUŞTURMA
Protestolar sırasında Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kelepçe ile bağlayan polis hakkında soruşturma açıldı. Polis memuru verdiği ifadesinde, inisiyatif kullandığını, kapının açılmaması için kelepçe ile kilitlediğini, başka bir amacının olmadığını söyledi.
MHP lideri Bahçeli'den Boğaziçi rektör ataması yorumu: Protestoları sokak hareketine dönüştürme ısrarları ateşle oynamaktır.