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    Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. 'dan protestocu öğrencilere mesaj

    Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. , protestocu öğrencilere mesaj yolladı. Bulu, "Ben de burada benzer gösterilerde bulundum. Eleştiri olmadan gelişme olmaz. Kampüse asla polis giremez. İçeride öğrencilerimiz eylem yapabilir..." dedi.

    Boğaziçi Üniversitesi'nde güzel 'Bulu'şma
    Yeni rektör Prof. , protestocu öğrencilere camdan el salladı. Mesaj yolladı:

    Ben de burada benzer gösterilerde bulundum. Eleştiri olmadan gelişme olmaz.



    Kampüse asla polis giremez. İçeride öğrencilerimiz eylem yapabilir...



    Bulu, "Öğrenciler bana ilginç bir hoş geldin karşılaması yapıyor" diyerek aralarına katıldı.



    BULU TESTİ
    Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun atanmasıyla ilgili iddiaların hiçbir dayanağının olmadığı ortaya çıktı.



    İstanbul rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu ile ilgili CHP ve terör örgütlerinin başını çektiği provokasyon ve sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen algı operasyonu çabaları boşa çıktı. İşte Bulu ile ilgili gerçekler:



    İDDİA: ATAMA GAYRİMEŞRU

    CEVAP: Hukuki, meşru bir zeminde atama yapıldı.


    İDDİA: KAYYUM REKTÖR

    CEVAP: Yüksek Lisans ve doktorasını Boğaziçi'de yaptı.


    İDDİA: ATAMA İLE ÜNİVERSİTENİN SİYASİ VE KÜLTÜREL GELENEĞİ BOZULDU

    CEVAP: Okulun kültür ve geleneğini bilen bir isim.


    İDDİA: KARİYERİ YETERSİZ

    CEVAP: 'de lisans eğitimi yaptı. Çeşitli üniversitelerde kurucu rektör, rektör, dekan gibi görevlerde bulundu.


    İDDİA: PROVOKASYON MASUM ÖĞRENCİ HAREKETİ!

    CEVAP: Terör örgütü üyesi çıktılar.


    İDDİA: AK PARTİ'DE SİYASET YAPTI

    CEVAP: Aday bile yapılmadı.




    KELEPÇEYE SORUŞTURMA
    Protestolar sırasında Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kelepçe ile bağlayan polis hakkında soruşturma açıldı. Polis memuru verdiği ifadesinde, inisiyatif kullandığını, kapının açılmaması için kelepçe ile kilitlediğini, başka bir amacının olmadığını söyledi.




    lideri Bahçeli'den Boğaziçi rektör ataması yorumu: Protestoları sokak hareketine dönüştürme ısrarları ateşle oynamaktır.

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