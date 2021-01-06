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    • 07.01.2021 02:01
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    Türkiye imzaladığı 7 ayrı milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı

    Türkiye ile , , , , , ve arasında çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    AA
    Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

    Gençlik ve spor, devlet arşivleri, sağlık alanında hibe ve hava ulaştırma konularında 7 ayrı milletlerarası anlaşma Başkan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

    Buna göre, ile Hükümeti arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, ile Devlet Arşiv Servisi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti ile Arasında 20/11/2020 ve 2/12/2020 Tarihlerinde 'da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Ekli Mutabakat Zaptı ve Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

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