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    • 06.01.2021 23:55
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    Başkanı : 'deki olayları endişe ile izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz

    () Başkanı , 'deki olayları endişeyle izlediklerini, tarafları öncelikle sükunete davet ettiklerini söyledi.

    AA


    Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün binasına göstericilerin girmesine kadar varan gelişmeler konusunda değerlendirmede bulundu.

    SÜKUNET ÇAĞRISI
    Şentop, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk. Herkese de bunu tavsiye ederiz" açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop: ABD'deki olayları endişe ile izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz