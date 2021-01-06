ÖĞRENCİ DEĞİL TERÖR YANLISI ÇIKTILAR

36 kişi arasında olan ve öğrenci olduğu iddia edilen 15 kişinin Boğaziçi Üniversitesi ile hiçbir ilişkisi olmadığı ve bazılarının terör örgütleriyle irtibatları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlıların kimliklerinin tespit edilmesinin ardından hepsinin bağlantıları da tek tek tespit edildi.

"PKK, MLKP, DEVPAR, TKP/ML..."

Boğaziçi . Gözaltına alınan ve sözde öğrenci olarak yansıtılan zanlılar arasında PKK, MLKP, DEVPAR, THKPC, TKP/ML ve TKEP/L gibi terör örgütleri ile marjinal gruplara üye olan isimler çıktı.