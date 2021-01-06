Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bahane eden CHP ve HDP yandaşları üniversiteyi karıştırdı. Kısa sürede Terör örgütlerinin propaganda alanına dönen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde 36 kişi gözaltına alındı.
ÖĞRENCİ DEĞİL TERÖR YANLISI ÇIKTILAR
36 kişi arasında olan ve öğrenci olduğu iddia edilen 15 kişinin Boğaziçi Üniversitesi ile hiçbir ilişkisi olmadığı ve bazılarının terör örgütleriyle irtibatları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlıların kimliklerinin tespit edilmesinin ardından hepsinin bağlantıları da tek tek tespit edildi.
"PKK, MLKP, DEVPAR, TKP/ML..."
Boğaziçi . Gözaltına alınan ve sözde öğrenci olarak yansıtılan zanlılar arasında PKK, MLKP, DEVPAR, THKPC, TKP/ML ve TKEP/L gibi terör örgütleri ile marjinal gruplara üye olan isimler çıktı.
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN DESTEKÇİLERİ ÇIKTILAR
Gözaltına alınan Rıdvan Salih G.'nin daha önce PKK/KCK ile DHKP/C terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları organizesindeki eylemlere katıldığı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olduğu, Muhammed H.'nin TKEP/L terör örgütü açık alan yapılanmaları organizesindeki eylemlere aktif olarak katıldığı, Boğaziçi öğrencisi olmadığı, Erkin Bayırn Göylüer'in DEVPAR içerisinde faaliyet yürüttüğü Boğaziçi üniversitesi öğrencisi olmadığı, Azze Deniz A.'nın MLKP terör örgütü açık alan gençlik yapılanması SGDF içerisinde faaliyet yürüttüğü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, Ecem K.'nın Sol marjinal yapılanmaları organizesinde gerçekleştirilen eylemlere etkinliklere katılım sağladığı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı tespit edildi.
SADECE 1'İ BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİSİ
Zanlılardan sadece 1'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrenci olduğu belirlenirken, gözaltına alınanlardan bazılarının da DHKP, MLKP ve Dev Yol'un da aralarında bulunduğu bazı terör örgütlerine üye olmak suçlamasıyla yargılanmasının sürdüğü öğrenildi.
İşte isim isim eyleme katılanlar: