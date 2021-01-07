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    • 07.01.2021 17:48
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     Başbakanı , "Türk teknolojisinin kalbi" 'ı ziyaret etti: Bu ülkenin yaptıkları gerçekten çok etkileyici

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı  Başbakanı ile 'a ziyarette bulundu. Türk teknolojisinin kalbini ziyaret ettiğini belirten Rama, "Birkaç yıl içinde bu ülke için yaptıklarınız ve bu ülkenin yaptıkları gerçekten çok etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.

    AA
    Türk teknolojisinin kalbini ziyaret etti

    ASELSAN'ın Ankara Macunköy'deki yerleşkesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Oktay ve Rama'ya çalışmalarına ilişkin bilgi verdi, askeri ve sivil alanda geliştirilmiş teknolojileri tanıttı.

    Burada Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak açıklama yapan Oktay, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki kapasitesini yerinde görmek ve Arnavutluk'un ihtiyaçlarını tespit etmek için ASELSAN'a ziyarette bulunduklarını belirtti.

    Türkiye'nin savunma sanayi alanında kapasitesinin yüzde 20'den 70'lere yükseldiğini vurgulayan Oktay, kapasitenin daha da artacağına işaret etti.

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    Oktay, "Şu anda bulunduğumuz tesiste bütün bu teknolojik gelişmelerin sadece askeri alanda değil sivil alanda da kullanıldığını gösteren teknolojileri ve ürünleri fiilen görüyoruz." dedi.

    Rama ve heyetiyle gelecek temaslarda bu alanda neler yapılacağıyla ilgili görüşmelerin süreceğini aktaran Oktay, "Şu an itibarıyla bu projeler gelişmeye başladı. Bundan sonraki ilişkilerimiz de bundan önce olduğu gibi, güçlü şekilde devam edecektir." ifadesini kullandı.

    Oktay, Türkiye ve Arnavutluk'un iyi ve kötü zamanda birbirine destek olan iki devlet olduğunu belirterek, "Bu dostluğun bir göstergesi olarak savunma sanayisindeki iş birliğimizi görüşmek üzere buradayız." dedi.

    "BU ÜLKENİN YAPTIKLARI GERÇEKTEN ÇOK ETKİLEYİCİ"

    Arnavutluk Başbakanı Rama da ASELSAN ziyaretinde Türkiye'nin birkaç yıl içinde teknolojik alanda ne kadar ileri gittiğine şahit olduğunu dile getirerek, "Türk teknolojisinin kalbini ziyaret etme ve büyük bir dönüşümle kendini donatarak, dünyada barış ve istikrarı koruma tutkusuna şahit olma fırsatı verildiği için teşekkür ederim." diye konuştu.

    Rama, yakın gelecekte ülkesinin şehirleri ve yollarında ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojilerin kullanılmasını arzu ettiğini vurgulayarak, "Birkaç yıl içinde bu ülke için yaptıklarınız ve bu ülkenin yaptıkları gerçekten çok etkileyici. Bunun için tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

    Konuk Başbakan, ASELSAN ziyaretinin ardından Türkiye'den ayrıldı.
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