Rama, yakın gelecekte ülkesinin şehirleri ve yollarında ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojilerin kullanılmasını arzu ettiğini vurgulayarak, "Birkaç yıl içinde bu ülke için yaptıklarınız ve bu ülkenin yaptıkları gerçekten çok etkileyici. Bunun için tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.