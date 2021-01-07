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    • 07.01.2021 17:36
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    'da hareketli dakikalar! Tüm giriş çıkışlar kapatıldı! Araç ve yayalar didik didik aranıyor

    ’nda asayiş ekipleri ve polislerinin katıldığı geniş çapta bir denetim yapıldı. Denetimde tüm giriş çıkışlar kapatılarak yaya ve araçlar didik didik arandı.

    DHA

    Şişli Okmeydanı'nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak arama noktaları oluşturdu.

    Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat polisi destek verdi.

    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı.

    Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan denetimde bölgenin tüm giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturuldu.

    Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat ve yunus ekiplerinin yanı sıra birçok birimden polis ekibi destek verdi.

    Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

    Arama noktalarında yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheli buldukları kişiler ile ilgili çalışma yaptı.

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    Haberler Güncel İstanbul'da hareketli dakikalar! Tüm giriş çıkışlar kapatıldı! Araç ve yayalar didik didik aranıyor