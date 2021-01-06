Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama anlaşmaları imzaladıktan sonra ortak basın toplantısı düzenledi...

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Arnavutluk dost ve kardeş, müttefik bir ülkedir. Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki ülkeyiz.



Bugün Arnavutluk'un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz.

İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz.

Başbakan Rama'yla görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık

Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde ikili konuların yanında bölgesel meseleleri de ele aldık.

"TÜRKİYE OLARAK ARNAVUT KARDEŞLERİMİZİN YARDIMINA KOŞTUK"

Arnavutluk 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığını üstlenmiştir. Arnavutluk 2 büyük deprem yaşadı. Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan 2 depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin yardımına koştuk.



Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. İnşallah inşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları inşaat sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye Arnavutluk'un en büyük 4. ticaret ortağıdır.

Toplam 3.5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor.

Ekonomik işbirliğimizi de yeni bir boyuta taşımayı öngörüyoruz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'ta yaklaşık 20 milyon avro değerinde 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Camii'nin restorasyonuna ilişkin imzalar atıldı.

FETÖ'YE KARŞI ORTAK MÜCADELE

FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda Arnavutluk bakanlarıyla hemfikiriz. FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz.

Bu arada, Türkiye Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İTÜ ile sayın Başbakan'ın rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Şu anda İTÜ'de 100 civarında Arnavut öğrencimiz eğitim-öğretim görüyorlar. Bu adımla beraber de şu anda eğitim-öğretimde Türkiye-Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış oluyor. Bu düşüncelerle 25 Nisan'da gerçekleştirilecek genel seçimlerin Arnavutluk'a hayırlı olmasını diliyorum.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER İÇİN YENİ BİR SAYFA"

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın açıklamaları şöyle:

Şunu tespit ettik, güçlü bir irade gördük. İki iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir sayfa imkanını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı size müteşekkirim. Biraz önce yaptığımız başa baş görüşmeler ve çok kıymetli zamanını bizim heyetimize ayırdığı için. Birçok konu ele aldık.

Türk halkına müteşekkirlik duygularımı ifade etmek istiyorum. Depremden etkilenen aileler için yapılan yardımlar için. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ulusal anlamda hem küresel anlamda Arnavutluk'ta yeni inşa sürecine dahil oldu, bu sürece başkalarının da katılmasını sağladı.

Arnavut depremzedeler için kayda değer bir tutar taahhüt edildi. Dost ülke ve sayın Erdoğan'ın şahsı tarafından ilan edilen dayanışma her zaman olmuştur. Bu sadece bizim sıkıntıda olduğumuz zamanlarda değil. Korona sürecinde de sayın Cumhurbaşkanı Arnavutluk'un yanında durdular. Türkiye'den gelen sağlık yardımları çok anlamlıdır bizim için. Bugün görüştüğümüz konulardan bir tanesi de yakın işbirliğiydi. Özellikle korona mücadelede yanımızda olması, hiçbir şeyi esirgemeden yardımda bulunmuştur.

"TEK VÜCUT OLARAK AYNI YÖNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin bize yaklaşımı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "İnsanlık tek vücuttur, milletler bu vücudun parçasıdır" demişti. Türkiye de depremden zarar gördü, başsağlığı dileklerimi bir kez daha iletiyorum.

Bugün şahsen çok gururluyum. Arnavutluk Cumhuriyeti adına sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin kurulmasından çok gurur duyuyorum. Daha önce ilan edilen stratejik ortaklığımızı daha kurumsal ilişkiye yükseltmektedir. Daha yakın çalışabilmek için, ortak grupların kurulması ve bütün bürokratik engelleri kaldırarak yapacağız. Tek vücut olarak, aynı yönde çalışacağız.

Yaptığımız görüşmelerden çok memnunum. Sağlık, turizm, ekonomik alanındaki yatırımlar. İTÜ'de okuyan Arnavut öğrencilerimiz var. Burada çok başarılı oluyorlar. Çok yakında bir şehrimizde bölge hastanesi yapılacak. Bütün heyetim adına bu kıymetli zamanınızı bize ayırdığınız, sıcak misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum.

"BU LEBLEBİ ÇEKİRDEK"

Başkan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Başbakana teşekkür ediyorum. İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı iki tane hastaneyi 2 ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için 3 ay dedik, bu leblebi çekirdek. Tabi tıbbi teknik donanımları da olacak. MR, ultsanografi, röntgen cihazları bunlar da içinde olacak. Buralarda sıkıntı yaşanmayacak. Sağlık Bakanlığımız doktor, hemşire, sağlık memurlarıyla orada öğreticilik yapmak suretiyle Arnavut kardeşlerimizden bir ekibi bu hastanede yetiştirmiş olacaklar. Çok kısa bir zamanda Arnavutluk bu hastaneyi inşallah kendi halkına kazandırmış olacak. Bunu çok önemsiyoruz.

İTÜ ile Arnavutluk'taki şu anda Maarif Vakfımızın devraldığı üniversite arasındaki öğretim üyeleriyle, her şeyiyle Arnavutluk'ta böyle bir üniversitenin kazanılmış olması, şu anda 100 tane Arnavut öğrencimiz İTÜ'de var. Bunlar da bizim için ayrı kazanım.