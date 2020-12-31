ABD'nin yaptırımları çalışmaları hızlandırdı! Savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 20'lerden 70'lere ulaştı

Bayraktar TB2'nin İdlib ve Karabağ'da etkin kullanımının harp doktrinlerinde değişimlere sebebiyet veren bir milat olduğunu vurgulayan Bayraktar, İdlib'de ilk kez sürü olarak filolar halinde uçan Bayraktar TB2 SİHA'ların, insansız hava araçlarının ilk defa harp sahasında birincil unsur olarak kullanılmasına ve konvansiyonel harp stratejilerinde köklü bir değişim sürecinin başlamasına öncülük ettiğini anlattı.

Bayraktar, dünyanın bu gelişmeleri çok yakından takip ettiğini kaydederek, "Özellikle dünya genelinde etkili olan yayın mecraları Türkiye'nin bu alandaki gelişmesini yayınladıkları haberler ve detaylı analizlerle anlamaya çalıştı. Artık muharebe sahasında geleneksel harp ekipmanlarının sayısal üstünlüğünün yerini yüksek teknolojinin aldığını ve sahada çok daha etkin olarak kullanıldığını dünya tüm bu operasyonlarda gördü." ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİSİ HER YIL İHRACATINI YÜZDE 14 ARTIRIYOR"

Haluk Bayraktar, savunma ve havacılık sanayisinin bir yandan Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılarken öte yandan her yıl reel olarak yüzde 14 civarında bir artışla ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu yıl salgının etkisiyle ihracatta bir dönem yavaşlama olsa da özellikle son çeyrekte sektörün performansının ciddi yükseliş gösterdiğini dile getiren Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: