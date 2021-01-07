İngiltere, Sırbistan ve Kazakistan'ın envanterine Bayraktar TB2 katmak için harekete geçtiği belirtilirken son olarak Bulgaristan'ın da millî silahları envanterine katmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Daha önce altı adet Bayraktar TB2 satın alan Ukrayna ise deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni Bayraktar SİHA'lar alacaklarını duyurdu.