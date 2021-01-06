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    • 07.01.2021 03:25
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    'Erken seçim olmazsa darbe olur' tehdidine , ve 'den çok sert sözler

    Eski Genelkurmay Başkanı 'un Cumhuriyet'e verdiği röportaj üzerinden göndermesi ile darbe imasına ve tehdidine ilişkin açıklamaları büyük tepki topladı. Başbuğ'un skandal sözlerinin ardından ekranlarından açıklamalarda bulunan , ve çok sert tepki gösterdi.

    AHaber

    Eski Genelkurmay Başkanı 'un Cumhuriyet'e verdiği röportaj üzerinden göndermesi ile darbe imasına ve tehdidine ilişkin açıklamaları büyük tepki topladı.

    Başbuğ, "23 Mayıs 1960 günü Toplantısında , 'Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım' deyince, 'in cevabı 'derhal' olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü 'de erken seçim tarihini açıklasaydı, büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu." dedi.

    Gündem olan bu skandal açıklamaları Genel Başkanı ve BBP Genel Başkanı ve DSP Genel Başkanı 'de yayınlanan Memleket Meselesi'nde yorumladılar.

    "NATO GLADYOSU 15 TEMMUZ'DA EZİLDİ"

    Joe biden projesiyle iktidar değişikliği senaryosu yapılıyor ifadelerine yer veren Perinçek, " vahim hata yaptı. Erken seçim kabul edilmezse darbe olur izlenimi yaratıldı" dedi.

    Türkiye gladyosuyla hesaplaşan tek ülke diyen Perinçek, "Türk Devleti, içine yerleştirilen NATO gladyosunu 15 Temmuz'da ezdi" şeklinde konuştu.

    "AÇIKLAMA MEVCUT İKTİDARA ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMEKTİR"


    Destici ise, "Adnan Menderes ve bakanlarının ailesine özür borçları var. Açıklama mevcut iktidara aba altından sopa göstermektir. Milletten ve muhalefetten ümidini kesmiş kesimin tek çaresi darbedir" eleştirisini yöneltti.

    "BAŞBUĞ FETÖ'YE NEDEN SESSİZ KALDI?

    DSP Genel Başkanı Aksakal da, "15 Temmuz'da darbe defteri kapatılmıştır. Geçmişe dönük değerlendirmeler tarihçilerce yapılmalıdır. E-muhtıra zamanında Başbuğ neden sessiz kaldı? Başbuğ, FETÖ'ye sessiz kaldı? Doğal afetle darbeyi kurgulamak senaristleri bile zorlar." dedi.

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    Haberler Güncel 'Erken seçim olmazsa darbe olur' tehdidine Doğu Perinçek, Önder Aksakal ve Mustafa Destici'den çok sert sözler