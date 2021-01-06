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    • 06.01.2021 16:50
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    Kafeler ? Kafeler 15 Ocak'ta açılır mı? Kafeler ?

    Kafeler sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kafeler 15 Ocak'ta açılır mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Sosyal hayatın normale döneceği günler beklenirken, bunların başında da kafelerin restoranların açılış tarihi geliyor. Peki, kafeler ? İşte merak edilen konuyla ilgili son bilgiler!

    takvim.com.tr
    Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler 15 Ocak'ta açılır mı?

    Kafeler açılıyor mu? Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 15 Ocak'ta kafeler açılır mı sorularına yoğun şekilde yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal hayata yönelik kısıtlamalar getirilmişti. Bunlardan birisi de kafelerin ve restoranların kapatılması olmuştu. Peki kafeler restoranlar ne zaman açılacak?

    KAFELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ!

    İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

    Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

    Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

    Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

    Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

    KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Sosyal medyanın gündeminde kafelerin 15 Ocak tarihinde açılabileceğine ilişkin iddialar yer alıyor.

    İddialara ilişkin bir açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan henüz yapılmadı. Konuyla ilgili gelişme yaşandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
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