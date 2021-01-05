'KATİL POLİS' SLOGANLARI ATILDI

Terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu "Katil polis" sloganları eşliğinde üniversiteli olmayan isimlerin kampüse girmeye çalışarak kargaşa çıkarttığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin ardından 17 kişi gözaltına alınmıştı.

ÖĞRENCİ DEĞİL TERÖR İRTİBATLI ÇIKTILAR

Gözaltına alınanlardan 15'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının bulunduğu açıklanmıştı.

"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

Gözaltına alınan isimlerden birisi olan Ulaş Çelik'in babası Arslan Çelik, Halk TV yayınına bağlanarak, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV, bunu "Gözaltına alınan öğrencinin babası anlattı: Benim oğlum bu ülkeyi seven bir genç. Oğlumla her zaman gurur duydum, oğlumun yanındayım" ifadeleriyle aktardı.