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    • 05.01.2021 18:18
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    'ndeki olaylarda gözaltına alınan 'in terör propagandası yaptığı paylaşımları ortaya çıktı!

    Son dakika haberi... Prof. Dr. 'nun 'ne rektör olarak atanmasını bahane eden CHP ve HDP yandaşları üniversiteyi karıştırdı. Terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerde gözaltına alınan ve CHP'nin yayın organı 'de babası 'in açıklamaları üzerinden gündeme gelen 'in teröristlere destek verdiği paylaşımları ortaya çıktı. Halk TV'ye konuşan baba Çelik, oğlunun 'masum' olduğunu öne sürerek "Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Çelik'in terör propagandası yaptığı ortaya çıktı

    Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bahane eden CHP ve HDP yandaşları üniversiteyi karıştırdı.

    'KATİL POLİS' SLOGANLARI ATILDI
    Terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu "Katil polis" sloganları eşliğinde üniversiteli olmayan isimlerin kampüse girmeye çalışarak kargaşa çıkarttığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin ardından 17 kişi gözaltına alınmıştı.

    ÖĞRENCİ DEĞİL TERÖR İRTİBATLI ÇIKTILAR
    Gözaltına alınanlardan 15'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının bulunduğu açıklanmıştı.

    "OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"
    Gözaltına alınan isimlerden birisi olan Ulaş Çelik'in babası Arslan Çelik, Halk TV yayınına bağlanarak, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV, bunu "Gözaltına alınan öğrencinin babası anlattı: Benim oğlum bu ülkeyi seven bir genç. Oğlumla her zaman gurur duydum, oğlumun yanındayım" ifadeleriyle aktardı.

    ÇELİK'İN TERÖR PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
    Terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan Ulaş Çelik'in teröristlere destek verdiği paylaşımları ortaya çıktı.

    İşte o paylaşımlar:
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    Haberler Güncel Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınan Ulaş Çelik'in terör propagandası yaptığı paylaşımları ortaya çıktı!