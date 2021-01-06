TERÖR PROPAGANDASI İFŞA OLDU

Gözaltına alınanlardan birisi olan Zeynel Çuhadar'ın, terör propagandası yaptığı ortaya çıktı. Çuhadar'ın, sosyal medya hesabından farklı zamanlarda yaptığı paylaşımlarla polisleri hedef gösterdiği, ağza alınmayacak ifadeler kullandığı ve terör örgütlerine destek verdiği görülüyor.