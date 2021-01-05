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    • 05.01.2021 14:55
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    "Röntgencilik" skandalında flaş gelişme! 'li hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza!

    İletişim Başkanı 'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İl Başkanı hakkında “Suç işlemeye tahrik”, “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla hazırladığı iddianame kabul edildi. Kaftancıoğlu, CHP İlçe Başkanı ’ı azmettirme, “Suç işlemeye tahrik”, “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

    DHA
    Röntgenci Canan'a şok! İddianame kabul edildi! İşte istenen ceza!

    Edinilen bilgilere göre Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Mayıs'ta başlanacak. Kaftancıoğlu 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

    Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, İletişim Başkanı 'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanması olayında İlçe Başkanı 'ı azmettirdiği iddia edildi. Hakkında "özel hayatın gizliliği ihlal etmek" suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini bildirmişti.

    TAKİPSİZLİK KALDIRILMIŞTI
    Kaftancıoğlu hakkında daha önce aynı suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verilmiş, Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmişti.

    Kararda Kaftancıoğlu'nun özel hayatın gizliliğini azmettirme suçundan delil yetersizliği, diğer suçlardan ise unsur yokluğu nedeniyle kovuşturma yapılmasına olanak bulunmadığı bildirilmişti.

    Altun'un avukatının itirazı üzerine Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce , " hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" gerekçesiyle takipsizlik kararı kaldırılmış, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar vermişti.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Kaftancıoğlu hakkında iddianame düzenlemişti.

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    Haberler Güncel "Röntgencilik" skandalında flaş gelişme! CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza!