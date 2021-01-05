"CEHENNEMİ YAŞATACAĞIZ SİZE"

Başkan Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın ekibinde yer alan Kuzu, darbe gecesi burada rehin alınan koruma polislerine, "Cehennemi yaşatacağız size. Bunlar daha yeni başlıyor" diyerek küfürlü sözler sarf etmiş, "Hani inlerimize girecektiniz. Biz sizin ininize girdik" diyen bir isim olarak ön plana çıktı. Kuzu, polislere hitaben ayrıca, "Kafanızı kaldırdığınızda sizleri öldürürüz. Nerede o, hangi helikopterle gitti, hangi havalimanına inecek, ne zaman kalktı helikopter?" diyerek hakaret ve tehdit içerikli ifadelerde bulunmuştu.