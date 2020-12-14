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    "Röntgencilik" skandalında flaş gelişme! 'li hakkında istenen ceza belli oldu

    Başkanı 'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Başkanı hakkında "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla dava açıldı. Kaftancıoğlu, 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

    DHA
    CHP'deki röntgencilik skandalında flaş gelişme!

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Başkanı hakkında "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla dava açtı. Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Başkanı 'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasında, CHP Üsküdar İl Başkanı Suat Özçağdaş'ı azmettirdiği iddia edildi. Hakkında "özel hayatın gizliliği ihlal etmek" suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti. Kaftancıoğlu, 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

    TAKİPSİZLİK KALDIRILDI
    Kaftancıoğlu hakkında daha önce aynı suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verilmişti. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmişti. Kararda Kaftancıoğlu'nun özel hayatın gizliliğini azmettirme suçundan delil yetersizliği, diğer suçlardan ise unsur yokluğu nedeniyle kovuşturma yapılmasına olanak bulunmadığı bildirildi. Altun'un avukatının itirazı üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği, "Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" gerekçesiyle takipsizlik kararı kaldırılmıştı.


    İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar vermişti. İddianamede mahkemenin takipsizlik kararını kaldırması nedeniyle kamu davası açılması gerekliliği doğduğu belirtildi.

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    Haberler Güncel "Röntgencilik" skandalında flaş gelişme! CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu