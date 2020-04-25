Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.04.2020 23:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2020 23:30
    ABONE OL

    ve Kaftancıoğlu birbirini ladı! Hanginiz yalancısınız?

    İl Başkanı , CHP Üsküdar İlçe Başkanı 'ın İletişim Başkanı 'un ikametgahını fotoğraflaması talimatını partisinin verdiğini açıklamıştı. CHP Genel Başkanı ise Kaftancıoğlu’nun zıttı açıklamalarda bulunarak, “Bizim ilçe başkanımız oradan geçiyor aslında, özel bir fotoğraf çekme yok” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun farklı açıklamalarda bulunması “Hanginiz cısınız?” dedirtti.

    Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu birbirini yalanladı!

    Üsküdar İlçe Başkanı , İletişim Başkanı 'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. CHP'nin bu skandal hareketinin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

    KAFTANCIOĞLU SKANDALI SAVUNDU
    CHP İl Başkanı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz. Devletin nüfuzu halkın hakkını korumak için var ve bunu isteseniz de istemeseniz de öğreneceksiniz! Şehir eşkiyası hukuk tanımayıp kaçak iş yapanlara denir bunu da öğreneceksiniz!" ifadelerini kullanrak skandalı savundu.

    Gelen tepkilerin ardından Kaftancıoğlu bir acıkama daha yaptı.

    KAFTANCIOĞLU: TALİMATI PARTİMİZ VERDİ
    Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada skandal talimatı partisinin verdiğini söyledi. Kaftancıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

    "Ahlaksızlığınız ve yalanlarınızda boğulacaksınız çok yakında.. CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir yine gidecektir. Saklayacak bir şeyleri olanlar panik yaparlar Sakin olun beyler"

    ÖZÇAĞDAŞ: İL BAŞKANIMA ARAZİNİN FOTOĞRAFINI GÖNDERDİM
    Fahrettin Altun'un evini fotoğraflarken yakalanan Özçdağdaş yaptığı açıklamada, "Fahrettin Altun beyin evinin yanında bulunan araziyi görmek için gittim. Bir inşaat çalışması olmadığını gördüm. İl Başkanımı aradım kendisine durumu raporladım ve arazinin fotoğrafını gönderdim." İfadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU TAM TERSİ İFADELER KULLANDI
    CHP Genel Başkanı Kemal ise, olaya ilişkin olarak Kaftancıoğlu'nun tam zıttı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bizim ilçe başkanımız oradan geçiyor aslında, özel bir fotoğraf çekme, özel bir şey yapma falan yok öyle bir şey. Ama suçlamak için yapılıyor bunlar." şeklinde açıklamalarda bulundu.

    HANGİNİZ YALANCISINIZ?
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun farklı açıklamalarda bulunması "Hanginiz cısınız?" dedirtti.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN İHALE YALANI
    Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada bir yalana da imza attı. Fahrettin Altun'un kiraladığı arsaya ilişkin yaptığı açıklamada Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ihaleye çıkarken saat yazmadığını iddia etti.

    Gerçek ise Kılıçdaroğlu'nun iddiasından farklıydı. İhale tarihi İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 08.04.2020 tarih ve 10: 30 saati olarak duyurulmuştu.

    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu birbirini yalanladı! Hanginiz yalancısınız?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri