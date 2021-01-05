Kurslar ne zaman açılacak 2021 yılında en çok merak edilen konulardan birisi oluyor. Ehliyet kursları ne zaman açılacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Vatandaşlar ehliyet ve özel eğitim kursları, rehabilitasyon merkezleri gibi yerlerin açılıp açılmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda kurslardaki yüz yüze eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Peki kurslar ne zaman açılacak? İşte 2021 yılında kursların açılışıyla ilgili bilgiler!
KURSLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Kovid-19 salgını sebebiyle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.
Yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.
Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı.
Yazıda, yüz yüze eğitime başlayacak özel öğretim kurumlarında eğitim dönemi sonunda sınav yapılacağı, sertifika veren kurslarda ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına dikkat edileceği kaydedildi.
Öte yandan, 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarından burs vermek isteyen kurumların, burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri mayıs sonuna kadar uzatıldı.
EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada ehliyet yenileme süresini 31 Aralık 2020 olarak duyurmuştu. Vatandaşların yoğun talep oluşturması nedeniyle bu tarih ertelendi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ehliyet yenileme tarihi ile yaptığı açıklamada ehliyet yenileme son tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendiğini duyurdu. Yeni ehliyetler ilk defa 2016 yılında verilmeye başlanmıştı.
KİMLİK YENİLEMEDE SON TARİH
Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecek. Kimlik kartı alabilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.
KİMLİK EHLİYET BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.
Hayat Kimliğinle Kolay projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin TC kimlik kartına yüklenmesi uygulamasına geçildi. Bakan Soylu, ehliyet, kimlik, pasaport işlemlerinin 15 dakikada, bunlardan sadece birine ilişkin işlemin ise maksimum 8 dakikada gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.21 Eylül itibari ile başlayan uygulama sayesinde vatandaşlar iki kimlik kartı yerine tek kimlik kartı taşıyarak hem ehliyet hem de kimlik olarak kullanabilecek.