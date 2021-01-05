İzmir'de korkunç olay! 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde akşam vakti korkunç bir olay meydana geldi.

İki çocuk annesi Selma E. isimli kadın 4. kattaki evlerinin balkonundan bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ambulansla İzmir Buca Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Selma E.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın olduğu esnada Selma E.'nin iki çocuğunun da evde olduğu iddia edilirken, olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı