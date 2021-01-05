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    • 06.01.2021 04:55
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    'de korkunç olay! 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

    'in ilçesinde akşam vakti korkunç bir olay meydana geldi. İki çocuk annesi ma E. isimli kadın 4. kattaki evlerinin balkonundan bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen genç kadın kurtarılamadı.

    İHA
    İzmir'de korkunç olay! 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

    'in ilçesinde akşam vakti korkunç bir olay meydana geldi.

    İki çocuk annesi ma E. isimli kadın 4. kattaki evlerinin balkonundan bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

    Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ambulansla İzmir Buca Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. .'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morguna kaldırıldı.

    Olayın olduğu esnada Selma E.'nin iki çocuğunun da evde olduğu iddia edilirken, olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı

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