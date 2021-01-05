Gemilerin hareketleri ve mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan Marine Traffic adlı internet sitesi, 2020 yılının en çok aranan gemilerini açıkladı. TRT Haber'in haberine göre, geçen yıl tüm dünyada internette en çok aranan gemi Oruç Reis oldu.

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