"Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapmak için hazır olduğumuzu söyledik. Dün de bugün de aynı noktadayız. Konuşmalarla, görüşmelerle bu problemlerin çözülebileceğini, bunları çözmek için bize düşen neyse bunlara, diyaloğa hazır olduğumuzu söylüyoruz. Bir tarafta istikşafi görüşmeler diğer tarafta güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler, ayrıca Cumhurbaşkanımızın, NATO Genel Sekreteri ile mutabık kaldığı ayrıştırma usulleri görüşmelerinde var olduğumuzu, bunlara katılmayı arzu ettiğimizi, bunları görüşebileceğimizi söylüyoruz. Fakat maalesef komşumuz bu konuda son derece yavaş, isteksiz fakat diğer taraftan da bir o kadar özellikle basın yoluyla her türlü gerçek dışı iddialarda, taleplerde bulunmakta, gerçekleri saptırmaya devam etmektedir."

Türkiye'nin bu konularda her türlü açıklamayı yaparak gerçeklerin anlaşılması için gayret gösterdiğini ifade eden Akar, şöyle konuştu: