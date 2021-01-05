Teknik denetim kurumu olan Tüvtürk, Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluştur. Dolayısıyla oldukça yoğun olan Tüvtürk iletişim numaraları, müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi vatandaşlar tarafından merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle araç muayenesi yaptıracak olan vatandaşlar Tüvtürk hakkındaki bilgileri araştırıyor. İşte tüm detaylar…
TÜVTÜRK MÜŞTERİ HİZMETLERİNDEN RANDEVU NASIL ALINIR?
Tüvtürk ile iletişim kurmak için kullanabileceğiniz ilk yöntem müşteri hizmetlerini aramaktır. Tüvtürk müşteri hizmetleri numarası olan 0850 222 88 88'i arayarak çeşitli konularla alakalı destek alabilirsiniz. Tüvtürk müşteri hizmetleri 08:00-20:00 saatleri arasında hizmet verdiği için bu saatler dışında ararsanız işlemlerinizi gerçekleştiremezsiniz. Tüvtürk çağrı merkezi ile iletişim kurmadan önce araç ruhsatını yanınızda bulundurmanız ve aracınızın kilometre bilgisinden emin olmanız gerekir. gerçekleştirebileceğiniz işlemler sırasıyla şunlardır:
Araç muayenesi için randevu almak
Muayene ücretlerini öğrenmek
Gerekli belgeleri sorgulamak
Egzoz-emisyon muayenesi için randevu almak
Muayene istasyonlarının iletişim bilgilerini öğrenmek
Muayene periyotları hakkında bilgi almak
Müşteri temsilcisine bağlanmak
TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?
TÜVTÜRK'ün internet adresinde yer alan Ücretsiz Randevu bölümüne tıkladığınızda karşınıza gelen ekrana Plaka No, Ruhsat Seri No ve randevu alınacak şehir bilgisi girilerek istasyonların yoğunluğuna göre dilediğiniz gün ve saatte randevu alabilirsiniz.
Önceden alınmış randevularında değişiklik yapmak veya iptal etmek isteyenler de Ücretsiz Randevu bölümünü doldurup bir sonraki adımda istedikleri güncellemeyi yapabilirler.
İkinci ekranda ise karşınıza TÜVTÜRK'ten almak istediğiniz hizmet türünü seçmeniz gerekiyor. Burada iki seçenek karşımıza çıkıyor. Tespit Muayenesi, ücretsiz olarak aşağıdaki uygulamalar için yapılmaktadır:
Araç üzerine logo işletilmesi veya söktürülmesi
Şasi ve motor numarası tespiti,
Servis araçlarına kuşak taktırılması ve söktürülmesi
Taksimetre taktırılması,
Hususi otomobilin ticariye ya da ticari taksinin otomobile dönüştürülmesi.
Siz kendiniz için en doğru seçeceği seçip ilerleyin.
Sonraki adımda karşınıza randevu için tarih ve istasyon seçim ekranları gelecektir. İstasyonların yoğunluğuna göre istediğiniz tarih ve istasyonu seçebilirsiniz.
Ardından seçmiş olduğunuz tarih ve istasyona uygun olarak randevu saatinizi seçmeniz istenecektir.
Son adımda ise randevunuzun özetini üst kısımda görebilir ve iletişim bilgilerinizi girip randevuyu onaylayabilirsiniz. Ardından cep telefonunuza ve e-posta adresinize randevu bilgileri iletilecektir.
?Web sitesinin yanı sıra haftanın 6 günü, 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren araç muayene randevu telefonu, 0 850 222 8888 arayıcılığıyla çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz.
Tüvtürk Genel Müdürlük İletişim Bilgileri
Tüvtürk Call Center ile işlemlerinizi gerçekleştiremediyseniz ya da farklı durumlar için irtibat kurmak istiyorsanız Tüvtürk merkez telefon ile de iletişime geçebilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz iletişim bilgileri şu şekilde:
Adres: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer /İstanbul
Telefon: 0212 366 99 00
Faks: 0212 285 06 46