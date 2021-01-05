Tüvtürk iletişim numaraları, müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi

Hususi otomobilin ticariye ya da ticari taksinin otomobile dönüştürülmesi.

Siz kendiniz için en doğru seçeceği seçip ilerleyin.

Sonraki adımda karşınıza randevu için tarih ve istasyon seçim ekranları gelecektir. İstasyonların yoğunluğuna göre istediğiniz tarih ve istasyonu seçebilirsiniz.

Ardından seçmiş olduğunuz tarih ve istasyona uygun olarak randevu saatinizi seçmeniz istenecektir.

Son adımda ise randevunuzun özetini üst kısımda görebilir ve iletişim bilgilerinizi girip randevuyu onaylayabilirsiniz. Ardından cep telefonunuza ve e-posta adresinize randevu bilgileri iletilecektir.

?Web sitesinin yanı sıra haftanın 6 günü, 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren araç muayene randevu telefonu, 0 850 222 8888 arayıcılığıyla çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz.

Tüvtürk Genel Müdürlük İletişim Bilgileri



Tüvtürk Call Center ile işlemlerinizi gerçekleştiremediyseniz ya da farklı durumlar için irtibat kurmak istiyorsanız Tüvtürk merkez telefon ile de iletişime geçebilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz iletişim bilgileri şu şekilde:

Adres: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer /İstanbul

Telefon: 0212 366 99 00

Faks: 0212 285 06 46